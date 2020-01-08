Ceren'in katili Özgür Arduç'un akıl sağlığı raporu ortaya çıktı

Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un akıl sağlığı yerinde çıktı.

Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia ederek tedavi talebinde bulunmuştu.

Bunun üzerine mahkeme, akıl sağlığının tespit edilmesi için ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden rapor talep edilmesine karar vermişti.



Tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden yoğun güvenlik önlemleriyle Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen Arduç, 24 Aralık'ta muayene edildi.



DHA'nın haberine göre; rapor katil Arduç’un cezai ehliyetinin tam olduğunu, üç doktorun imzasıyla ortaya koydu. Arduç’un akıl sağlığıyla ilgili oy birliği ile alınan kararda şöyle denildi:



'Yapılan psikiyatrik muayenesinde bilincinin açık, koopere (iletişim kurabilen), oryante (uyumlu), affekti otimik (duygu durum bozukluğu yok), düşünce içeriği normal, hezeyan, halüsinasyon tespit edilemediği, gerçeği değerlendirme, yargılama, soyutlama yeteneklerinin normal olduğu tespit edildi."



CEZA VERİLEMEZ HÜKMÜNDEN YARARLANAMAYACAK

Ceren Özdemir’i 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçuna karşı, TCK’nın 'akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez' hükmünü düzenleyen 32/1 ve 32/2 maddelerinden istifa edemeyeceği bildirildi.

KATİL ARDUÇ İÇİN İKİ AYRI İDDİANAME