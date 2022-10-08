Ceren'in ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye tahliye

Bursa'da yaşayan 20 yaşındaki Ceren Özkükner geçen yıl kuzeninin kullandığı otomobille evine gidiyordu.

Bu sırada Recep Kılınç'ın kullandığı araç hızla Ceren'in içinde olduğu otomobile arkadan çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle genç kız yola savrularak hayatını kaybetti. Sürücü Recep Kılınç'ın corona virüs nedeniyle karantinada olması gerektiği ortaya çıktı.



Ayrıca sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve abisinin kimliğiyle gezdiği belirlendi. Alkollü araç kullanan Kılınç'ın kaza anında 180 kilometre hız yaptığı anlaşıldı.



12 yıl hapse mahkum edilen Recep Kılınç dördüncü duruşmada tahliye edildi. Gerekçe olarak cezaevinde bir yıl kaldığı süre gösterildi.



Genç kızın ailesi karara itiraz edecek.