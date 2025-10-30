Ceren'in öldüğü kazada tutuklu kalmadı

İstanbul'da bir kişinin öldüğü trafik kazasında tutuklu sanık kalmadı.

Kaza, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 10.50'de TEM Otoyolu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ali Fırat Mert'in (49) kullandığı 35 ABL 662 plakalı otomobil ile Tolga Bayramoğlu (26) yönetimindeki 34 KYM 62 plakalı motosiklet çarpıştı.

MOTOSİKLETTEKİ GENÇ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Ceren Yiğit’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturmada, otomobil sürücüsü Ali Fırat Mert ifadesinde, eşi ve çocuklarıyla Sapanca'ya gitmek üzere yola çıktığını, hızının 50 kilometre olduğunu ve çocuklarıyla birlikte olduğu için hızlı araç kullanmadığını söyledi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, motosiklet sürücüsü Tolga Bayramoğlunun taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar, otomobil sürücüsü Ali Fırat Mert’in ise taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

"HAYATIMDA KAZA YAPMADIM"

Mütalaaya karşı savunması sorulan tutuklu sanık Mert, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Motorcunun hız tutkusu nedeniyle kazaya sebebiyet vermiştir. Ben sinyalimi yakarak şerit değiştirdim, etrafta araç yoktu. En arkadan gelerek aracıma vurdu. Ben 27 yıllık şoförüm, hayatım boyunca kaza yapmadım. 100 gündür cezaevindeyim." diyerek tahliyesini talep etti.

DAVADA TUTUKLU KALMADI

Mahkeme heyeti kararında, tutuklu sanık Ali Fırat Mert’i taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarpttırdı.

Sürücü belgesinin ise 1 yıl süre ile geri alınmasına hükmeden mahkeme, sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulayarak adli kontrol şartı ile tahliyesine hükmetti.

Sanık Tolga Bayramoğlu ise, taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sürücü belgesi 1 yıl süre ile geri alınan sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.