Çerez dükkanında uyuşturucu ticareti

Düzce'de çerez satışı yapılan iş yerinde ürünlerin arasına gizlenmiş halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Dükkan sahibi Tarık Yüksel tutuklandı.

Çerez dükkanında uyuşturucu ticareti

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süredir teknik ve fiziki takibi yapılan Tarık Yüksel'e ait çerez satışı yapılan iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 parça halinde 800 gram metamfetamin, 2 bin 628 ecstasy hap, 2 parça halinde 3 gram bonzai, hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi Yüksel, madde ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı.

Öne Çıkan Video

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

TÜRKİYE HABERLERİ

Siirt'te çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Siirt'te çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yunan sahil güvenlik ekipleri sınır ihlali yaptı

Yunan sahil güvenlik ekipleri sınır ihlali yaptı

Yol kenarında cansız bedeni bulunan öğretmenin şüpheli ölümü

Yol kenarında cansız bedeni bulunan öğretmenin şüpheli ölümü

Maltepe'de aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı

Maltepe'de aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in siber saldırılarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in siber saldırılarına ilişkin açıklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...