Çerkezköy'de dehşet: Barakada vurulan adamın katili oğlu çıktı

Tekirdağ Çerkezköy'de barakada silahla vurulmuş halde bulunan adamın oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.



Olay, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Sarbak Metal Anadolu Lisesi'nin karşısındaki boş arazideki barakada kalan Sinan Gündoğdu (44), silah sesini duyan çevredeki vatandaşlarca kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı halde Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğdu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



HASTANEDE GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kızılpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde silah bulamayınca kapsamlı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden Gündoğdu'nun oğlu Y.G.'nin olay yerinde bulunduğunu tespit edildi. Ayrıca cinayette kullanılan tabanca, boş bir arazide bulundu. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak Gündoğdu'nun oğlu Y.G, Y.G.'nin eşi, diğer oğlu ve yengesini gözaltına aldı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada Y.G'nin cinayet gecesi hastaneye gelerek gözyaşı döktüğü öğrenildi.

Şüphelilerden Y.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.



"ANNEME ŞİDDET UYGULUYORDU"

Bir süre önce askerden gelen Y.G.'nin ifadesinde; babasının annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Y.G.'nin olay gecesi de babası ile bu konuyu konuşmak için barakaya gittiğini, aralarında tartışma çıktığı ve ardından olayın yaşandığı söylediği belirtildi.