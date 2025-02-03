Çerkezköy’de fabrikada patlama: Dört işçi hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ilaç fabrikasında kimyasalların karışımı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada sesten etkilenen dört işçi hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir ilaç fabrikasında patlama meydana geldi.
Olay, sabah saatlerinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 11’inci Sokak’taki ilaç fabrikasında meydana geldi.
Üretim bölümünde kimyasalların karışımı sırasında patlama meydana geldi.
Patlamamayla birlikte işçiler kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine fabrikaya, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada sesten etkilenen 6 işçiden 4’ü hastaneye götürüldü, 2 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.
Patlamanın yaşandığı bölümde itfaiye ekipleri inceleme başlattı.
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