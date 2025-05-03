Çerkezköy'de fabrika yangını kontrol altına alındı

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

ALEVLER BİTİŞİKTEKİ PARFÜM ÜRETİM TESİSİNE SIÇRADI



Havanın rüzgarlı olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken alevler tesisin bitişiğindeki parfüm üretim tesisine sıçradı.

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra, AFAD arama kurtarma ekipleri ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA araçları müdahale etti.



Yaklaşık 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, " Şu an yangın kontrol altına alınmış durumda. Can kaybımız yok, mahsur kalan vatandaşımız yok, yaralımız yok. Maddi kayıp haricinde herhangi bir kaybımız yok." dedi.

Yangının çıkış nedeni hakkında da bilgi veren Günlü, "Yangının çıktığı yer bir depo. Bugün de kapalıydı ve orada herhangi bir personel bulunmamaktaydı. İlk intiba olarak bir elektrik arızası gibi duruyor, ancak henüz net bir tespit yapılmış değil" diye konuştu.