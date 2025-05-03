Çerkezköy'de yangın paniği

Çerkezköy'de bir depoda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Yangın, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Kosovalı Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir yapı marketin deposunda meydana geldi.

Duman ve alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiyenin yardımıyla tahliye edilirken, ekiplerin kontrolüyle yangın yarım saat içerisinde kontrol alındı.

Binadan tahliye edilen 10 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor.