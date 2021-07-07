Cerrahpaşa araştırıyor: Covid-19 saç döküyor

Corona virüs geçirenlerin yüzde 30'unda saç dökülmesi görüldüğü açıklandı.

Corona virüs enfeksiyonunun, vücudun direncinin düşmesi nedeniyle hastalıktan 2-3 ay sonra şiddetli bir saç dökülmesine yol açtığını anlatan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, üniversite bünyesinde devam eden çalışma hakkında bilgi verdi.



''BİN HASTA TARANDI''



Kutlubay, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde corona virüs geçiren yaklaşık bin kişiyi taradıklarını ve bu çalışmanın hala devam ettiğini söyledi.



Kutlubay, ''İlk veriler elimize gelmeye başladı. Burada görüyoruz ki corona virüs geçirenlerin yüzde 25 ila 30'unda az ya da çok miktarda saç dökülmesi görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

''8'İNCİ AYDAN SONRA GERİ ÇIKAR''



Corona virüsün ilk zamanlarına göre daha fazla saç dökülmesi şikayeti olduğunu söyleyen Kutlubay'a göre; bu durum virüsün vücut direncini azaltmasıyla ortaya çıkıyor.



Dökülmeler kalıcı bir problem olmayacağına da dikkat çeken Kutlubay, ''Bu fizyolojik bir süreç ve hastalıktan sonraki 6 ve 7'nci aya kadar sürüyor. Ortalama 8'inci aydan sonra dökülen saçlar çıkmaya başlıyor" diye konuştu.