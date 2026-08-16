Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yangın
16.08.2026 16:10
Son Güncelleme: 16.08.2026 16:25
DHA
Yangının olduğu bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görülüyor.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Bakırköy'de, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesindeki atıkların bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yeşilköy Caddesi'ndeki hastanenin bahçesinde yer alan atıkların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor…