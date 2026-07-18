Cerrahpaşa'daki yangın söndürüldü

Fatih'teki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle, alevler başka bir noktaya sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.