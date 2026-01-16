Cesedi 18 gün sonra Suriye'de bulundu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz'ün kayıp cesedi, olay yerine 24 kilometre uzaklıkta bulundu.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2025’te meydana gelen kazanın ardından ayıp olarak aranan sürücünün cesedine Suriye'de ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada "Kayıp vatandaşımız 15 Ocak 2026 tarihinde saat 18.00'de Suriye'de Barış Pınarı Harekatı Bölgesi Tel Abyad sınırları içinde sınırımıza yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunmuştur. Gerekli işlemleri tamamlanarak Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirilen vatandaşımız ile ilgili adli sürece ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilecektir." ifadeleri yar aldı.

Sulama kanalına uçan araçta Halil Gündüz'ün 2 oğlu ve 1 yeğeni hayatını kaybetmişti.