Cesedi dondurucuda bulunmuştu: Kırıkkale'deki vahşette yeni gelişme

Kırıkkale'ye 16 Mayıs'ta il dışından gelen ev sahibi C.Ç., uzun süredir haber alamadığı kiracısı için çilingir çağırarak kapıyı açtırdı.

Evde yapılan aramada, derin dondurucu ve buzdolabında çöp poşetlerine sarılı erkek cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve savcılık ekipleri, detaylı inceleme yaptı.

İlk değerlendirmelere göre cesedin, 2014 yılından bu yana kayıp olan ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu tespit edildi.