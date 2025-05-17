Cesedi dondurucuda bulunmuştu: Kırıkkale'deki vahşette yeni gelişme
Kırıkkale'de 11 yıl önce kaybolan kişinin cesedinin bir apartman dairesindeki derin dondurucuda bulunmasına ilişkin 4 şüpheli serbest bırakıldı.
Kırıkkale'ye 16 Mayıs'ta il dışından gelen ev sahibi C.Ç., uzun süredir haber alamadığı kiracısı için çilingir çağırarak kapıyı açtırdı.
Evde yapılan aramada, derin dondurucu ve buzdolabında çöp poşetlerine sarılı erkek cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve savcılık ekipleri, detaylı inceleme yaptı.
İlk değerlendirmelere göre cesedin, 2014 yılından bu yana kayıp olan ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu tespit edildi.
Okumuşoğlu'nun cenazesi, sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan İlçe Mezarlığı'na defnedildi
GÖZALTINDAKİ 4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Soruşturma kapsamında, evi kiralayan ve iki hafta önce vefat eden Meliha Veske'nin eşi S.V., kızı S.V., oğlu H.V. ve yeğeni K.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.
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