Cesedi kuyuda bulunan Aric'i kim öldürdü?
Kilis'te parkta oynarken kaybolan ve metruk bir evin avlusundaki kuyuda cesedi bulunan Aric Aljarouk'un cenazesi Suriye'ye götürüldü. Küçük kızın babasının kimseyle hukumeti olmadığı öğrenildi.
Ketenciler Mahallesi’nde parkta oynayan Aric Aljarouk, 22 Ağustos’ta ortadan kayboldu.
Ailesinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler Aric Aljarouk için arama çalışması başlattı. Polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda mahalledeki metruk evlere bakıldı, şüpheli yerler kontrol edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı aramalar sonucunda dün akşam Aric'in bir evin önündeki su kuyusunda cansız bedeni bulundu.
BU EVDE YAŞIYORLARMIŞ
Aric'in babası Mahmut, annesi Rim ve 5 kardeşi ile birlikte daha önce cesedinin bulunduğu evde yaşadığı öğrenildi.
Aric Aljarouk'un cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kilis Asri Mezarlığı'na getirildi.
Buradaki işlemler sonrası cenaze, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan kara yoluyla Suriye'nin Azez ilçesine götürüldü.
HUSUMET SORUSUNA YANIT
Aric'in babası Mahmut Aljorukh’un, polise verdiği ifadede kimseyle bir husumetinin olmadığını söylediği belirtildi.
Aljarouk'un ölümüne ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Kilis
- Cinayet