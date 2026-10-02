Cesedi toprağa gömülü bulunmuştu. Minik Yakup'un dosyası 14 yıl sonra aydınlatıldı

Yakup Bozkurt, 2012 yılında ailesinin mevsimlik işçi olarak geldiği Seyitgazi ilçesinde kayboldu. Ailenin kayıp ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı’nın yanı sıra AFAD, UMKE, AKUT, ve Türk Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter bölgeye sevk edildi.



Yapılan aramalar sonucu Yakup Bozkurt’un cansız bedeni, kırsal Doğançayır Mahallesi'nde toprağa gömülü olarak bulundu. O dönem yapılan çalışmalara rağmen Yakup Bozkurt’un cinayet şüphelisine ilişkin herhangi bir iz bulunamadı.