Cesedi villa bahçesine gömülü halde bulunan adamın kaçırılma anı kamerada

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde polis ekipleri, bir süredir aranan Afganistan uyruklu Nametullah S'nin cesedini dün Kumburgaz Mahallesi'nde inşaat halindeki bir villanın bahçesine gömülü halde buldu. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu Nametullah S'nin alacak-verecek meselesi nedeniyle Cebrail K. ile yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. tarafından darp edilerek öldürüldüğü ve ardından Cebrail K.'ya ait boş villanın bahçesine gömüldüğü belirlendi.

Cezaevinde tutuklu bulunan Cebrail K, özel izinle savcıya verdiği ifadede Nametullah S'yi darp ederek öldürdükten sonra yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. ile birlikte villasının olduğu alana gömdüğünü itiraf etti.

Afganistanlı Nametullah S'nin kaçırılma anına ilişkin görüntüler oraya çıktı. Görüntülerde Nametullah S'nin 34 MFK 011 plakalı araca 3 kişi tarafından zorla bindiriliyor. Nametullah S'nin araca binmekte direnince darp edildiği, 2 kişinin kafasına ve beline tekme attığı görülüyor.