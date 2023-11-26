Cesedi yol kenarına atıp karakola gidip teslim oldular

Olay, saat 17.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Çınaraltı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan K. (46) ve Feryaz Y. (37), daha önceden aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Ferhat Tokmak (38) ile buluştu.



Çıkan tartışmada Ferhat Tokmak, silahını çekerek Hasan K.’ye doğrulttu. Hasan K.’nin arkadaşı Feryaz Y. de kendi silahını çıkararak Ferhat Tokmak’a yöneltti. Yaşanan boğuşma esnasında Feryaz Y.’nin elindeki silahın patlamasıyla Ferhat Tokmak başından yaralandı. Olay sonrasında Ferhat Tokmak’ın öldüğünü anlayan Hasan K. ile Feryaz Y., cesedi Özgüney yolunda boş bir alana bırakıp silahı da başka bir alana atarak bölgeden uzaklaştı.



Olayın ardından Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden 2 şahıs, cinayeti itiraf ederek teslim oldu. Alınan ifadelerin ardından Hasan K.'nin ikameti önünde park halindeki kamyonetinde inceleme yapan ekipler, ön sağ koltuk ve alt kısmında kan, aracın üst tavan kısmında ise bir adet mermi girişi olduğunu tespit etti.



Ferhat Tokmak’ın cesedi de saat 21.00 sıralarında Kızılca Mahallesi ve Özgüney köyleri arasındaki dağ yolunda yol kenarındaki çalılık alanda bulundu. Olayda kullanılan silahların bulunması için çalışmalar devam ederken, Hasan K. ve Feryaz Y. gözaltına alındı.