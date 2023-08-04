Cesedin cebinden çıkan not jandarmayı harekete geçirdi | Cami imamı gözaltına alındı

Samsun’un Alaçam ilçesinde yaşayan İsmail Ayan isimli vatandaş, dün dere kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.



Ceset üzerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Ayan’ın cebinden “Sen git kendi karını pazarla.” yazılı bir not çıktı.



İsmail Ayan’ın eşi Sabriye Ayan, eşinin mahalledeki caminin imamı Yakup Kösem’e borç para verdiğini, bu parayı geri isteme konusunda imamla telefonla konuşurken tartıştıklarını, imamdan parayı almak için buluşmaya gittiğini ve eşini imamın öldürmüş olabileceğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

“İMAMLA TARTIŞTILAR”



2 çocuk babası imam Yakup Kösem, jandarma tarafından gözaltına alındı.



Yakup Kösem ile İsmail Ayan arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığı, ölen şahsın imama, “Seni öldürürüm, karını da pazarlarım.” diye sözler sarf ettiği iddia edildi.