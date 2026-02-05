Cesedini altı parçaya böldüler! Ali Osman Kaya cinayetinde itiraf
Ali Osman Kaya cinayetinin şüphelileri çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.
Çorum'da altı gün boyunca kayıp olarak aranan Ali Osman Kaya'nın cansız bedeni parçalanmış halde bulundu. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan A.F.K. cinayeti itiraf etti.
Çorum'da 6 gün kayıp olarak arandıktan sonra cesedi bulunan Ali Osman Kaya'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.F.K, ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A, geniş güvenlik önlemleri altına adliyeye çıkarıldı.
ÇELİK YELEKLE GETİRİLDİLER
Şüphelilerin adliye girişinde çelik yelek giydikleri görüldü.
Şüphelilerden A.F.K.'nin emniyetteki ifadesinde suçu kabul ettiği, ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A.'nın ise suçlamaları reddettiği öğrenildi.
Cinayete kurban giden Kaya'nın cansız bedeninin parçalara bölündüğü belirlenmişti.
CESET PARÇALARI POŞETİN İÇİNDE BULUNDU
Çorum'da ailesince 28 Ocak'ta hakkında kayıp ihbarı yapılan Ali Osman Kaya'nın (76) cesedi, altı gün sonra dere yatağında poşet içinde parçalanmış halde bulunmuştu.
Yürütülen soruşturma kapsamında Kaya'nın Çatak Tabiat Parkı bölgesinde birlikte son görüldüğü kişi olan A.F.K. (43) gözaltına alınmış, şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis cesedin kafa kısmını, olay yerine üç kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulmuştu.
Soruşturmada yeni delillere ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A'yı da gözaltına almıştı.