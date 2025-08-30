Cesedinin üstünü dondurmalarla kaplamış: Kayıp mühendis cinayete kurban gitmiş

Aksaray 'da Tekin Atılgan'dan haber alamayan yakınları, 17 Ağustos günü polise kayıp müracaatında bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan'ın otomobilini terk edilmiş halde buldu. Araştırmasını derinleştiren polis, Atılgan'ın işçi olarak çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. CESEDİ NİĞDE'YE GÖTÜRMÜŞLER İncelemede; Atılgan'ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde'nin Altunhisar ilçesi istikametine gittiği saptadı. Araştırmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis, önceki gün Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarında kayalık bölgedeki buzdolabını fark etti. Polis, buzdolabını açtığında Tekin Atılgan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Polis ekipleri, yaptıkları incelemede dondurma fabrikası müdürü Yaşar Can Kahya'nın 18 Ağustos'ta Tekin Atılgan'ı işten çıkardığını, iki gün sonra da Tekin Atılgan'ın konuşmak için çıkarıldığı iş yerine gittiğini belirledi.



Polis, şüpheli olarak aradığı Yaşar Can Kahya'yı dün Kayseri'de yakaladı.



Gözaltına alınan Yaşar Can Kahya, sorgusunda suçunu itiraf etti.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



20 Ağustos'ta Tekin Atılgan'ın fabrikaya geldiğini, işten çıkarma konusunda tartıştıklarını, çıkan kavgada tabancayla Atılgan'ı öldürüp cesedini dondurma dolabına yerleştirerek üzerine dondurma doldurduğunu itiraf eti.



Zanlı, ertesi gün elemanlarına dondurma dolabını araca yüklettiğini, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yol kenarına dondurma dolabını atıp ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.



İncelemede; Atılgan'ın cesedinin dondurmalar nedeniyle zarar görmediği de tespit edildi.