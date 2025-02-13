Ceset ihbarı alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

Tavşanlı-Harmancık kara yolu üzerindeki ormanda ceset olduğu ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti.



Orman girişinde araştırma yapan ekipler, içinde insan cesedi olduğunu belirtilen poşeti kontrol ettiklerinde cansız mankenle karşılaştı.

