Ceset ihbarı alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ceset ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, poşet içerisinde cansız manken ile karşılaştı.

Ceset ihbarı alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

Tavşanlı-Harmancık kara yolu üzerindeki ormanda ceset olduğu ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Orman girişinde araştırma yapan ekipler, içinde insan cesedi olduğunu belirtilen poşeti kontrol ettiklerinde cansız mankenle karşılaştı.

Ceset ihbarı alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı - 1

Çevrede yapılan araştırmanın ardından jandarma, cansız mankeni olay yerinden kaldırdı.

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