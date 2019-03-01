Polis ekiplerinin, geçtiğimiz çarşamba günü Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokağı'ndaki çöpte Rıfat Rıza Öztürk'e (55) ait olduğu belirlenen ceset parçaları bulunması üzerine başlattığı çalışma kapsamında, cinayet zanlısı Öztürk'ün yeğeni Fahrettin Öztürk ile cesedin parçalarının çöpe atılmasına yardım ve yataklık eden Ferhat Y., Turgut K. ve Fatih D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Öte yandan, ceset parçalarının çöp konteynerlerine atılması güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde şüphelilerin bir araçla getirdikleri çuvalları ayrı konteynerlere atma anları görülülyor.
KAN DONDURAN VAHŞET
Aralarında yaşanan tartışma nedeniyle Fahrettin Öztürk'ün (32) Başakşehir Organize Sanayi Bölgesinde traktör satışı yapan iş yerinde, tabancayla amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü (55) öldürdükten sonra durumu arkadaşı Ferhat Y.'ye anlatıp yanına çağırdığı belirlendi.
İki şüphelinin ceset parçalarını valizlere koyarak Ferhat Y.'nin işlettiği Acıbadem’deki kafeye otomobille götürürken cesedin gövde kısmını Sarıyer'de refüj yanındaki boşluğa attıkları öne sürüldü.
Fahrettin Öztürk ve arkadaşı Ferhat Y.'ye kafede çalışan garson Turgut K. ve aşçı Fatih D.'nin de yardım ederek, cesedin parçalarını çuval ve kutuyla çevredeki çöplere dağıttıkları iddia edildi.
Ceset parçalarının Acıbadem’deki konteynere atılma anları kamerada
Anadolu Ajansı, DHATürkiye
İstanbul Acıbadem’de ceset parçalarının konteynerde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan cinayet zanlısı ile yardım yataklık eden 3 kişi adliyeye sevk edildi. Ceset parçalarının konteynere atılma anları da güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekiplerinin, geçtiğimiz çarşamba günü Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokağı'ndaki çöpte Rıfat Rıza Öztürk'e (55) ait olduğu belirlenen ceset parçaları bulunması üzerine başlattığı çalışma kapsamında, cinayet zanlısı Öztürk'ün yeğeni Fahrettin Öztürk ile cesedin parçalarının çöpe atılmasına yardım ve yataklık eden Ferhat Y., Turgut K. ve Fatih D. gözaltına alındı.