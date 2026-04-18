Cesetsiz cinayet davaları. Gülistan Doku'nun izine henüz rastlanmadı

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku dosyasında soruşturma sürüyor.

Artık cinayete kurban gittiğine kesin gözüyle bakılan genç kadının dijital izlerinin, telefon mesajlarının silindiği, işin içinde kamu görevlilerinin bulunduğu ortaya çıktı.

Gülistan Doku soruşturmasında, genç kızın erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile dönemin valisi Sonel'in o dönem korumalığını yapan Şükrü Eroğlu tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Soruşturma dosyasına giren yeni bir videoda Amerika'daki firari zanlı Umut Altaş'ın ağabeyinin, cinayeti dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in işlediğine dair sözleri yer aldı.



Eğer öldürüldüyse Gülistan'ın cesedine ulaşılamaması durumunda soruşturma nasıl devam edecek? Daha önce de benzer şekilde cesetlerin bulunmadığı olaylarla ilgili Yargıtay'ın emsal kararları bulunuyor.



Avukat Mustafa Zafer sonrasında nasıl bir yargılama olacağına ilişkin bilgileri NTV yayınında verdi.



Yargıtay'ın benzer ceza dosyalarında cinayetin işlendiği şüphesinin tam tespit edildiği dosyalarda adam öldürmekten dolayı mahkumiyet cezaları verdiğini belirten, Zafer, “Adam öldürme suçunun işlendiği yerde şahitler var, kamera görüntüleri var, yani suçun işlendiği sabit ancak ceset yok, maktule ulaşılamıyor. İşte bu durumda bu eylemde bulunan kişi gözaltına alınıp yargılandıktan sonra ceset bulunamadığı için kendisine berat verilmiyor.” dedi.



CESEDİN BULUNMASI CEZAYI ARTIRABİLİR



Cesedin bulunması ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını vermek için önemli olduğunu söyleyen Zafer, “Maktulün üzerinde eziyet verici şeyler yapılmış mı, yapılmamış mı? Cesedin bulunmaması bu noktada cezanın daha da ağırlaştırılması noktasında bizim için kıymetli. Ceset ortada olmayabilir. Tabiki de bütün delillerin değerlendirilmesiyle birlikte mahkeme o eyleme uygun düşen adama öldürme suçundan cezayı sanığa verecek.” diye konuştu.



“CESET BULUNMASA BİLE ‘ADAM ÖLDÜRME’ SUÇUNDAN YARGILAMA YAPILABİLİR"



Gülistan soruşturmasıyla ilgili eski polis memurunun verdiği ifadenin çok önemli olduğunu belirten Zafer, "O günkü baz kayıtlarına göre orada olabileceği değerlendiriliyor. Gülistan Doku'nun şayet şüpheli bir ölümle, bir cinayetle aramızdan koparılmış olmasının savcılık soruşturmasına girecek tüm bilgi, belge ve evraklarla, şahit ifadeleriyle, varsa o dönemin kamera kayıtlarının bütünüyle gerçekten bu suçun işlemiş olduğunu tespit olursa, günün sonunda adam öldürme suçlamasından yargılama yapılabilir. Ceset bulunmasa bile.” dedi.