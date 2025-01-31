Çeşitli suçlardan cezası bulunan şüpheli yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan aranması bulunan kişi yakalandı.

Çeşitli suçlardan cezası bulunan şüpheli yakalandı

Edinilen bilgilere göre, hakkında hükümlü veya tutuklunun kaçması, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö., isimli şüpheli İl Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan M.Ö., jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Adıyaman Adliyesi’nde adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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