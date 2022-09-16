Çeşme açıklarında göçmen teknesi battı: 5 ölü

SON DAKİKA HABERİ: İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonucu 5 kaçak göçmen hayatını kaybetti. 14 göçmenin ise kurtarıldığı bildirildi.

Haberler - NTV Haber 16.09.2022 - 14:15 | Son Güncelleme : 16.09.2022 - 14:24

Çeşme açıklarında göçmen teknesi battı: 5 ölü
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Son dakika haberi! 

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonucu 5 kaçak göçmen öldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin Uçburun Sahili önlerinde battığının bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Yapılan çalışmada 11'i denizde, 3'ü sahilde olmak üzere 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinde 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Kurtarılanların ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmen için denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmalarına Dalış Emniyet Timi, Sahil Güvenlik helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik botu ile devam edildiği bildirildi.

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