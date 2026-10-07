Çeşme Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu. Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltında

İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.

İhalelerde ve alımlarda usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak Çeşme Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleşti. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer’in gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Lal Denizli'nin bulunmadığını da belirtildi.

Ayrıntılar geliyor…