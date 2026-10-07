Çeşme Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu. Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltında
07.10.2026 09:09
Son Güncelleme: 07.10.2026 09:43
Belediye başkanlığı görevini Lâl Denizli yürütüyor.
Çeşme Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer gözaltına alındı.
İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.
İhalelerde ve alımlarda usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak Çeşme Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleşti. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer’in gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Lal Denizli'nin bulunmadığını da belirtildi.
Ayrıntılar geliyor…
Lal Denizli, 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerde CHP'den aday gösterilerek Çeşme Belediye Başkanı olarak seçilmişti.
CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ
Belediye Başkanı Denizli, Temmuz 2026'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den istifa ederek siyasi kariyerine Yeni Parti çatısı altında devam etme kararı vermişti.
MECLİS TOPLANTISINDA TARTIŞMA
Çeşme Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda belediyenin arsa satışları ve bu satışlardan elde edilen gelirlerin nasıl kullanıldığı tartışılmış Lal Denizli de "Görev süremde hesabını veremeyeceğim tek kuruş yok." demişti.
ESENYURT BELEDİYESİ'NE OPERASYON
Bu sabah saatlerindeyse CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında Esenyurt'ta bir operasyon düzenlenmişti.
Soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 17 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan isimler arasından belediye başkanı yok ancak Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Y.U., eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ü.Ü. de bulunuyor.