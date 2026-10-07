Çeşme Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu. Başkan yardımcısına gözaltı kararı

Sağlamer, hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığında rüşvet, irtikap, resmî belgede sahtecilik ile suç örgütü kurma ve yönetme suçlarından devam eden bir soruşturmanın bulunduğu belirlendi.

Başsavcılık bünyesinde yürütülen benzer nitelikteki soruşturma dosyalarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda; şüphelilerin söz konusu suçlara iştirak ettikleri yönünde bulgulara ulaşılması ve müdahale edilmemesi hâlinde delillerin kaybolma ihtimalinin bulunduğunun değerlendirilmesi üzerine operasyon kararı alındı.

GÖZALTINA ALINANLAR

Operasyon kapsamında;

- Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer,

- ÇEŞTUR Büro Memuru Deniz S.Y.

- ÇEŞTUR Büro Memuru Aziz M.

- Büro Yönetim Elemanı Aydın A.

- Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi Okan A.

- Çeşme Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl,

- İşletme sahibi Yücel G.

- Pansiyon sahibi Metin A.

ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI CEZAEVİNDE

Şüphelilerden eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin’in başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit ile emlakçı Şahin Özer’in yerleri tespit edilmiş olup, söz konusu şüphelilerin gözaltına alınarak İzmir’e getirilmelerine yönelik işlemlerin ise devam ettiği açıklandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; belediyedeki imar, fen işleri ve emlak süreçleriyle bağlantılı olarak rüşvet, irtikap ve örgütlü şekilde hareket ettikleri yönündeki iddialar ile resmî belgelerin usulsüz düzenlenmesi ve soruşturma bakımından önem taşıyan evrakların imha edilmeye çalışılması hususları birlikte araştırılıyor.

BELEDİYE BİRİMLERİNDE ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Çeşme Belediyesi bünyesindeki ilgili birimlerde arama ve el koyma işlemleri sürdürülüyor.