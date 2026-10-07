Çeşme Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu. Başkan yardımcısına gözaltı kararı
07.10.2026 09:09
Son Güncelleme: 07.10.2026 10:14
Belediye başkanlığı görevini Lâl Denizli yürütüyor.
Çeşme Belediyesine yönelik İhalelerde ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alınırken 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.
Başsavcılık koordinesinde; Çeşme Belediyesi'ne yönelik "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "resmî belgede sahtecilik" suçları kapsamında 12 şüpheliye yönelik bu sabah (7 Ekim 2026) saat 06.30’da İzmir’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İHBAR ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI
Geçtiğimiz pazartesi günü (5 Ekim 2026) Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bazı evrakların belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine başlanan incelemelerde;
JANDARMA EKİPLERİ SUÇÜSTÜ YAKALADI
Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay sırasında suçüstü yapılmış; yürütülen araştırmalarda evrakların imha edilmesine ilişkin talimatın Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiği tespit edildi.
Bazı evrakların yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine jandarma ekipleri suçüstü yaptı.
Sağlamer, hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığında rüşvet, irtikap, resmî belgede sahtecilik ile suç örgütü kurma ve yönetme suçlarından devam eden bir soruşturmanın bulunduğu belirlendi.
Başsavcılık bünyesinde yürütülen benzer nitelikteki soruşturma dosyalarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda; şüphelilerin söz konusu suçlara iştirak ettikleri yönünde bulgulara ulaşılması ve müdahale edilmemesi hâlinde delillerin kaybolma ihtimalinin bulunduğunun değerlendirilmesi üzerine operasyon kararı alındı.
GÖZALTINA ALINANLAR
Operasyon kapsamında;
- Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer,
- ÇEŞTUR Büro Memuru Deniz S.Y.
- ÇEŞTUR Büro Memuru Aziz M.
- Büro Yönetim Elemanı Aydın A.
- Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi Okan A.
- Çeşme Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl,
- İşletme sahibi Yücel G.
- Pansiyon sahibi Metin A.
ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI CEZAEVİNDE
Şüphelilerden eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin’in başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.
Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit ile emlakçı Şahin Özer’in yerleri tespit edilmiş olup, söz konusu şüphelilerin gözaltına alınarak İzmir’e getirilmelerine yönelik işlemlerin ise devam ettiği açıklandı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin; belediyedeki imar, fen işleri ve emlak süreçleriyle bağlantılı olarak rüşvet, irtikap ve örgütlü şekilde hareket ettikleri yönündeki iddialar ile resmî belgelerin usulsüz düzenlenmesi ve soruşturma bakımından önem taşıyan evrakların imha edilmeye çalışılması hususları birlikte araştırılıyor.
BELEDİYE BİRİMLERİNDE ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Çeşme Belediyesi bünyesindeki ilgili birimlerde arama ve el koyma işlemleri sürdürülüyor.
Lal Denizli, 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerde CHP'den aday gösterilerek Çeşme Belediye Başkanı olarak seçilmişti.
CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ
Belediye Başkanı Denizli, Temmuz 2026'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den istifa ederek siyasi kariyerine Yeni Parti çatısı altında devam etme kararı vermişti.
MECLİS TOPLANTISINDA TARTIŞMA
Çeşme Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda belediyenin arsa satışları ve bu satışlardan elde edilen gelirlerin nasıl kullanıldığı tartışılmış Lal Denizli de "Görev süremde hesabını veremeyeceğim tek kuruş yok." demişti.
ESENYURT BELEDİYESİ'NE OPERASYON
Bu sabah saatlerindeyse CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında Esenyurt'ta bir operasyon düzenlenmişti.
Soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 17 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan isimler arasından belediye başkanı yok ancak Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Y.U., eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ü.Ü. de bulunuyor.