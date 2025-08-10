Çeşme-Sakız Adası seferinde kaza
İzmir Çeşme'den Yunanistan'ın Sakız Adası'na giden bir yolcu gemisi, limandaki Yunan gemilerine çarptı. Yolcular, güvenli şekilde karaya çıkarıldı.
Çeşme'den Sakız Adası'na hareket eden bir yolcu gemisinin makine dariresinde arıza meydana geldi.
Liman girişinde kontrolden çıkan gemi, rıhtımda bağlı bulunan Yunanistan bandralı gemilere çarparak durabildi.
Kaza sonrası, yolcular yaklaşık iki saat gemide mahsur kaldı. Yolcular, daha sonra güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
