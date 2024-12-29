Çeşme ve Bodrum'da yılbaşı yoğunluğu: Doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı

"Çeşme'de her keseye uygun tatil imkanı var." diye konuşan Belge, Çeşme'de yaratılan pahalılık algısının olmadığından söz edip 7 bin TL'den 35 bin TL'ye kadar çift kişilik oda fiyatları olduğunu da dile getirdi.

BODRUM'DA YILBAŞINA ÖZEL PROGRAMLAR HAZIRLANDI



Önemli turizm destinasyonlarından Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise 2024 yılbaşı heyecanı başladı.



Bodrum Belediyesi tarafından 2024 yılı kutlamaları kapsamında Belediye Meydanı'nda 30-31 Aralık'ta ünlü isimler sahneye çıkacak. Otel ve restoranlarda yılbaşına özel programlar hazırladı. Konaklama paketleri oluşturan oteller ayrıca içinde yılbaşı galasının da olduğu özel paketlerle konuklarını ağırlayacak. Soğuk meze, ara sıcak, sıcak ve limitli içecekten oluşan menü, yılbaşı eğlencesi ve konaklama için kişi başı fiyatlar 3 ile 4 bin liradan başlıyor.



Bodrum Otelciler Derneği Başkanı (BODER) Ömer Faruk Dengiz, "Otellerde şimdiden yüzde 40'ın üzerinde rezervasyon doluluğu var." diye konuştu.