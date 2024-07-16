Çeşme'de 3 kişinin öldüğü yangın faciasında gözaltı sayısı yükseldi

Alaçatı Mahallesi'nde dün ormanlık, makilik ve otluk alanda çıkan yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri tamamlandı.
Ekipler, soruşturma kapsamında bir kişiyi daha gözaltına aldı.
İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
3 KİŞİ ALEVLERİN ARASINDA KALMIŞTI
Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde dün çıkan ve yoğun müdahaleyle söndürülen yangında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
İzmir Valisi Süleyman Elban, bir bahçede kaynak ve hızar işleri yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımın başlattığı yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.
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