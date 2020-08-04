Çeşme'de 6 işletme 15 gün süreyle kapatıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, corona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 6 işletme 15 gün süreyle kapatıldı.



Kurban Bayramı tatili süresince yoğunluk yaşanan Çeşme ilçesinde faaliyet gösteren bazı kafeterya, lokanta ve eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralına uyulmaması üzerine polis ve jandarma ekipleri tutanak tuttu.

Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında 4 ve üstü tutanak tutulan 6 işletmenin 15 gün süreyle kapatılmasına karar verildi.

Kapatılan işletmeler arasında, Ukraynalı model Daria Kayriliyuk'un, kendisi ve 3 kadın arkadaşının güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini öne sürdüğü plaj da yer alıyor.



Öte yandan Çeşme ilçesinde polis ekipleri tarafından bayramın son günü gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimlerinde de 116 kişi ile 32 işletmeye ceza uygulandı.



PLAJDA KÖPÜK PARTİLİ EĞLENCEYE CEZA