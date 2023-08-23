Çeşme'de gece kulübündeki silahlı kavgaya 8 tutuklama

Olayda yaralanan bir güvenlik görevlisi ile 10 müşteri tedavilerinin ardından taburcu edildi. Silahla yaralanan diğer bir güvenlik görevlisinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri önce 3, daha sonra 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle gözaltı sayısı 10'a çıktı. Yakalanan şüphelilerden birinin olay günü çıkan arbedede yaralandığı öğrenildi. Bu şüpheli, hastanede tedaviye alındı. Diğer 9 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 8 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



HUSUMET VARMIŞ



Şüphelilerin ifadesinde, güvenlik görevlileriyle aralarında daha önceden husumet bulunduğunu, olay günü de bu nedenle tartışma başladıklarını söylediği öğrenildi.

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