Çeşme'de "Kapıda vize" uygulaması 2 gün duracak

Karar Yunanistan'ın liman güvenlik hizmetleri için yaptığı fiyat artışı nedeniyle alındı. Yunanistan, uluslararası gemi liman güvenlik ücreti olarak 0,50 Cent olan ödemeyi kişi başı 5 Euro'ya çıkardı. Bu fiyat artışının mevcut bilet sahiplerini etkilemeyeceği belirtilmesine rağmen, Sakız Adası Belediyesi bu ücreti geriye dönük olarak da tahsil etmek isteyince, Türkiye'den sefer yapan feribot firmaları sefer iptaline gitme kararı aldı.



Acenteler, Sakız Adası Belediyesi'nin başlangıçta muafiyet sözü vermesine rağmen bu taahhüdünü yerine getirmemesi üzerine, finansal zorluklar yaşamamak adına seferleri durdurdu. Ayrıca, diğer Yunan adalarında bu ücretin yaz döneminde uygulanmadığını belirterek haksız rekabet şartlarına dikkat çektiler.



Acente yetkilisi Kadir İnandı, "Yunanistan'ın 10 Haziran tarihli karar gereği 0,50 Cent olan uluslararası gemi liman güvenlik hizmeti ödemesini kişi başı 5 Euro'ya çıkartılmasının ardından satılan biletlerin muaf olacağı belirtilmesine rağmen muaf tutulmadı.



Sezon bitti ve bizler finansal olarak büyük sıkıntıya sokacak bir sorun ile karşı karşıya kaldık. Kanunun ilk çıktığında Sakız Adası belediye yetkilileri ile toplantı yaptık, halihazırda satılmış binlerce biletlerimiz olduğunu, bazı adalarda bu ücretin toplanmayacağını, yoğun dönemde zam yapılmasının itibarlarını zedeleyeceğini belirttik.



Sakız Adası Belediyesi yetkilileri, merak etmememiz gerektiğini, kesilmiş olan biletleri muaf bırakacaklarını, kesilmiş tüm biletlerin listesini kendilerine göndermelerini ve bakanlığa bu konunun sezon sonuna tehir edilmesini içeren yazı yazacaklarını belirttiler" ifadelerini kullandı.



Yetkili, belediyelerin olumsuz yanıtı üzerine 2 günlük sefer iptali kararı aldıklarını belirterek, "Sezon sonunda acentelerimiz aracılığı ile bakanlığın olumlu görüş vermediğini, kanunun uygulanmak zorunda olduğunu tüm ücretin geriye dönük tahsil edilmesi gerektiğini bildirdiler. Şu anda da 2 günlük sefer iptali sonucu bile yaklaşık 3 bin kişinin adaya gitmesine engel oldu." diye konuştu.