Çeşme'de korkutan ses, sonik patlama çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde duyulan patlama sesi bölge halkını tedirgin etti. Sesin bölgeden geçen F-16 uçağının neden olduğu sonik patlamadan kaynaklandığı bildirildi.

DHA 28.08.2020 - 15:38

Çeşme'de korkutan ses, sonik patlama çıktı

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, saat 14.00 sıralarında, duyulan patlama sesi paniğe neden oldu.

Çeşme’nin farklı yerlerinden duyulan patlama sesinin neden kaynaklandığı araştırıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Çeşme’de patlama olduğuna dair sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Sesin bölgeden geçen F-16 uçağının ses sınırını geçmesi nedeniyle ortaya çıkan gökyüzündeki sonik patlamadan kaynaklandığı öğrenildi.

İlçede 8 Aralık'ta da sonik patlama yaşanmış, ses paniğe neden olmuştu.

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