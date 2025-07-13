Çeşme'de marinada bağlı motoryat alev alev yandı

Yangın sırasında motoryatta olduğu öğrenilen personelin yangını fark edip, marinaya çıktığı öğrenildi. Motoryat, alevlerin diğer teknelere de sıçramaması için marinadan çıkarılıp, açığa alındı.

Kullanılamaz hale gelen motoryat, alevlere müdahale edildiği sırada kontrollü olarak batırıldı.