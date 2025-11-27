Çeşme'de midyeciye silahlı saldırı

İzmir'de bir midyeci silahlı saldırıya uğradı.

Olay saat 13.30'da Çeşme'de yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, midye satan bir kişi, akrabası olduğu öğrenilen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Açılan ateşten kurtulan midyeci, saldırganın ikinci kez ateş etmek isterken silahının tutukluk yapması üzerine kaçarak yakındaki banka şubesine sığındı.

Olaya müdahale eden bir banka görevlisi hafif şekilde yaralandı.

Esnaf ve vatandaşlar panik yaşarken, olay yerine gelen polis, şüpheli saldırganı suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı.

Saldırgan gözaltına alınırken, midyeci ile akraba oldukları, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu öne sürüldü.