Çeşme'de sağanak: Liman girişini su bastı

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, öğlen saatlerinde şiddetini artırdı. Yollarda su birikintilerinin oluştuğu ilçede Musalla Mahallesi'nde doğalgaz çalışması nedeniyle kazılan alanlar su altında kaldı.



Sağanağın ardından Alaçatı pazar yeriyle Çeşme Limanı yolcu kapısı önünde de derin su birikintilerinin oluştuğu görüldü.