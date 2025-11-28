Çeşme’de sağanak su baskınlarına neden oldu

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağış, Çeşme ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri ve bölge sakinleri tarafından dolan suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.