Çeşme’de sağanak su baskınlarına neden oldu
28.11.2025 22:20
DHA
İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağış, Çeşme ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri ve bölge sakinleri tarafından dolan suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.