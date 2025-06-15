Çeşmede serinleyen ayı kamerada

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sıcaktan bunalan bozayı önce çeşmeden su içti sonra yalaktaki suya girerek serinledi.

Bir süre suyun içinde oturarak serinlemeye çalışan bozayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

O anlar ise yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Görüntülerde ayının su içtiği ve daha sonra yalaktaki suyla serinlediği görülüyor.