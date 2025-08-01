Çeşme'de su krizi: Kesinti süresi uzatıldı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynak olan Kutlu Aktaş Barajı'nda, su seviyesi kritik seviyelere geriledi.

Geçen hafta başlayan günde 7 saatlik su kesintizi uzatıldı.



İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, yaz sezonunda artan nüfusun su ihtiyacını mevcut kaynaklarla karşılayabilmek için Çeşme geneline 31 Temmuz Perşembe saat 23.00 ile 1 Ağustos Cuma günü saat 09.00 arasında 10 saat boyunca su verilemeyeceği duyuruldu.



Devam eden günlerde de aynı saatlerde su kesintisi yapılacağı belirtilen açıklamada, planlamada bir değişiklik olması halinde bilgi verileceği vurgulandı.

İZSU 24 Temmuz'da ilçedeki su kesintilerinin 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saat uygulanacağını duyurmuştu.