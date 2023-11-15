Çeşme'deki göçmen faciasında ölü sayısı 6'ya çıktı: 2 tutuklama

İzmir'de Alaçatı Kleopatra koyundan dün denize açılan ve içerisinde 13 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot Çeşme açıklarında fırtına nedeniyle alabora oldu.
İhbar üzerine Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin havadan ve denizden yaptığı çalışmalar sonucunda 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.
Arama ve kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, daha sonra 3 göçmenin daha cansız bedenini buldu. Yaşanan facianın ardından konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
2 TUTUKLAMA
oruşturma kapsamında, organizatör olduğu değerlendirilen şüpheliler A.T. ve Ş.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmada işlemleri sürerken, bugün 1 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölü sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp olan 1 göçmen için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler A.T. ve Ş.C. sevk edildikleri adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
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