Çeşme'deki göçmen faciasında ölü sayısı 6'ya çıktı: 2 tutuklama

2 TUTUKLAMA



oruşturma kapsamında, organizatör olduğu değerlendirilen şüpheliler A.T. ve Ş.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmada işlemleri sürerken, bugün 1 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölü sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp olan 1 göçmen için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler A.T. ve Ş.C. sevk edildikleri adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.