Çeşme'deki yangın kısmen kontrol altına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Alaçatı Mahallesi Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 40 arazöz, 11 yer ekibi, 9 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.



Ekipler, rüzgar türbinlerinin olduğu alanda da etkili olan yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışma sürdürüyor.



Öte yandan, Ovacık Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangının çevredeki evlere sıçramaması için ekipler önlem aldı.



Önlemler kapsamında Sertur ve Özpamir siteleri boşaltıldı.



İzmir Valiliği, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, eski İzmir yolu kenarında Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda Orman Genel Müdürlüğüne ve şahsa ait yaklaşık 2 hektar makilik arazide meydana gelen yangının can kaybı ve yaralanmaya yol açmadığını bildirdi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA



Yangının bir sivil toplum kuruluşu tarafından çalışmaları sürdürülen hayvan barınağında çalışan işçilerin kaynak makinesi kıvılcımlarından çıktığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, "Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayla ilgili 7 inşaat işçisi yakalanmış ve haklarında tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

KISMEN KONTROL ALTINDA

Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ile bölgeye inceleme yapmak için gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger açıklama yaptı.

Vali Köşger yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



''Çeşme ilçesindeki Karaköy mevki ve Ovacık Mahallesi'ndeki yangınlar kısmen kontrol altına alındı.

Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor. Ekiplerimiz tam teçhizat ile herhangi bir duruma karşın görevlerini sürdürüyorlar.''