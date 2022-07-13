Çeşme'deki yangının çıkış nedeni belli oldu: 7 kişi gözaltında

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Bölgedeki bir çiftlikte kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı belirlenen yangınla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Haberler 13.07.2022 - 20:09

Çeşme'deki yangının çıkış nedeni belli oldu: 7 kişi gözaltında

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'in ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz, 6 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu, Uzunkuyu Mahallesi mevkisinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan, ilk belirlemelere göre, ilçedeki bir çiftlikte işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu ve 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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