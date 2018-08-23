Türkiye'nin gözde turizm yerlerinden Çeşme'de 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle tüm oteller ve tesisler doldu.



Plajlarda, kumsalda, sokaklarda adım atmak zorlaştı. Çeşme'nin nüfusu 25 katına çıktı, 1 milyonu buldu.



Türkiye'nin her yerinden ilçeye yerli turist geldi. Gurbetçilerin sayısının da çok olması dikkat çekti.



Gündüz kumsalı gece sokakları dolduran turistler, turizmcinin, esnafın yüzünü güldürdü.



Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, doluluğun yüzde 100 olduğunu belirterek, "81 ilden plaka görüyoruz. Artık gurbetçilerimiz de Çeşme'ye geliyor. Sezonda yüzde 40 gurbetçilerle dolduk bu bayramda da devam etti" dedi.



Bayram tatilinde Çeşme'ye gitmeyi düşünenlere "Şimdi gelmeyin eylül ayında gelin" diyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çeşme'de ev sahibi olarak 'Gelmeyin' demek çok zor ama bunları diyelim çünkü gelenler açıkta kalıyor. Çeşme dolu olduğu gibi civarındaki Seferihisar, Gümüldür de dolu. Buralara da yönlendiremiyoruz. Rica ediyoruz. Plajlar, sokaklar, oteller dolu tatil devam ediyor. Çeşme'ye gelmek isteyenler, ne olur gelmeyin, eylül ayında gelin. Güzel bir tatil ayı. Fiyatları da yüzde 50 aşağıya çekiyoruz. Çok daha ekonomik bir

tatili daha rahat ve keyifli koşullarda yapabilirler."