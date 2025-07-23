Çeşme'nin 10 günlük suyu kaldı: Belirli saatlerde su kesintisi uygulanacak

Turistik ilçe olan İzmir Çeşme’nin su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi kritik seviyelere geriledi.

Son verilere göre, barajda su seviyesi yüzde 12’ye kadar düştü.

10 GÜNLÜK SUYU KALDI

Bu seviyenin, Çeşme’nin yalnızca yaklaşık 10 günlük su ihtiyacını karşılayabileceği belirtiliyor.

Özellikle sıcak havaların etkisiyle su tüketiminin arttığı bu dönemde, barajdaki su kaybının daha da hızlanabileceği değerlendiriliyor.

