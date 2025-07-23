Çeşme'nin 10 günlük suyu kaldı: Belirli saatlerde su kesintisi uygulanacak
İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'nin 10 günlük suyu kalırken, ilk etapta gece saat 23.00 ile sabah 06.00 arasında su kesintisi uygulanması planlanıyor.
Turistik ilçe olan İzmir Çeşme’nin su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi kritik seviyelere geriledi.
Son verilere göre, barajda su seviyesi yüzde 12’ye kadar düştü.
10 GÜNLÜK SUYU KALDI
Bu seviyenin, Çeşme’nin yalnızca yaklaşık 10 günlük su ihtiyacını karşılayabileceği belirtiliyor.
Özellikle sıcak havaların etkisiyle su tüketiminin arttığı bu dönemde, barajdaki su kaybının daha da hızlanabileceği değerlendiriliyor.
SU KESİNTİSİ UYGULANACAK
Yetkililer, mevcut suyun daha uzun süre yetecek şekilde kullanılabilmesi amacıyla bazı tedbirlerin devreye alınacağını belirtti.
Bu kapsamda, ilk etapta gece saat 23.00 ile sabah 06.00 arasında su kesintisi uygulanması planlanıyor.
Uygulamanın yeterli olmaması halinde ise kesintilerin gündüz saatlerine de kaydırılabileceği bildirildi.
Alınan önlemlerin su tüketimini azaltarak kaynakların korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi, yaşanan su sıkıntısına karşı koordineli bir şekilde harekete geçerken, vatandaşlara da su tasarrufu konusunda duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulundu.
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