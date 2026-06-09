Çeteden "ifade vermeyin" tehdidi: Altısı avukat 54 gözaltı kararı

Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütü yapılanmalarına yönelik soruşturmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı çeteye yönelik bugüne kadar 700 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişiler hakkında iddianame düzenlenip, kamu davası açıldı.

54 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Devam eden süreçte çete mensuplarının eylem ve faaliyetlerine devam etmesi üzerine yeni bir soruşturma daha başlatıldı.

Yürütülen soruşturmada; örgüt liderinin eşinin ve örgüt mensuplarının tahliye olacağı bilgisi üzerine tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu müdürlüğü önüne karşılamaya giden, nitelikli yağma olayına karışan ve gözaltına alınan şüphelilerin emniyette ifade vermemeleri için baskı kurup tehdit eden, suç örgütünden aldığı paraları cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına dağıtımını sağlayan ve şüphelilerin ifade vermelerini engelleyen ya da yanlış ifade vermelerini sağlayan 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden altısının avukat olduğu öğrenildi.

45 KİŞİ GÖZALTINDA, DOKUZ KİŞİ ARANIYOR

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki dokuz şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

BAKAN GÜRLEK'TEN KARARLILIK MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek , operasyona ilişkin bir açıklama yaptı. Sokak çeteleriyle mücadelede İçişleri Bakanlığı ile iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Gürlek, "Adaletin ve güvenliğin teminatı olan devletimiz; suç örgütlerinin karşısında, milletimizin yanındadır. Kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.