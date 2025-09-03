Çeteler çocuk suçluları kullanıyor: Bir haftada üç cinayeti 18 yaşından küçükler işledi

Suça sürüklenen çocukların sayısı her geçen gün artıyor.

İstanbul Çekmeköy'de bir kafede vurulan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'i 17 yaşındaki bir şüpheli öldürdü.

Eyüpsultan'da 14 yaşındaki bir tetikçi sokak ortasında 20 yaşındaki Mertcan Acar'a ateş açtı.



Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki bir zanlı, kaldırımda yürürken arkasından yaklaştığı husumetlisini bıçakladı.



Bu olaylar son bir haftada 18 yaşından küçük çocukların işlediği cinayetlerden sadece üçü.

NTV'ye konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Erbay, toplumda şiddetin kullanımının son derece sıradanlaşmış gibi göründüğüne dikkat çekti.

Erbay "Aile içi şiddete tanık olma çok yoğun bir şekilde rapor ediliyor. Bir kısmı da kendi akran grupları tarafından dışlanan veya bir kuralı benimseyememe gibi sorunlara sahip olduklarını görüyoruz. Topluma karşı isyankar olmak daha popüler hale geliyor." dedi.

ÇOCUK SUÇLUYA KADEMELİ CEZA ARTIŞI

Hükümet, suça sürüklenen çocukların yargılanması ve infaz süreçlerine ilişkin yeni bir düzenlemeyi hayata geçirecek.

Buna göre yaş arttıkça ceza indirimi azalacak. Çocuk faillere daha fazla ceza verilmesi sağlanacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde "15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşa göre cezada indirim noktasında bir kademelendirme ihtiyacı söz konusu. Biz alternatifli taslak çalışmalarımızı göndereceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Mevcut düzenlemelerde 12-15 ve 15-18 yaş arasındaki çocukların işledikleri suçlarda ceza indirimi var.

"ÇETELEŞMENİN BİR SORUNU"

Avukat Dilan Orak da suça sürüklenen çocuk sayılarında artış olduğunu belirterek "Bu çeteleşmenin bir sorunu diyebiliriz. Bunun iki nedeni var; birincisi 18 yaşındaki çocukların cezai ehliyetlerinin daha sınırlı oluşu. Çocuk 12-15 yaş aralığında ise ancak işlediği eylemin sonuçlarını idrak edebilecek durumdaysa o zaman çocuğa Türk Ceza Kanunu kapsamında o suçla ilgili verilecek cezadan bir indirim yapılıyor." diye konuştu.