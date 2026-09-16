Çetelerden Telegram'da tarife paylaşımı: "Yaralama 600 bin, tehdit 300 bin lira"

Sosyal medyadaki tetikçi ilanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmak kapsamında, çeteler ile örgütsel faaliyetleri özendirici ve övücü nitelikte sosyal medya paylaşımları yapan şüphelilere operasyon yapıldı.

ÇETELERE ELEMAN TOPLAMAYA ÇALIŞTILAR

Aynı operasyonda, suç yapıları içerisinde yer almak isteyenlere yönelik çağrılarda bulunan ve silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman teminine yönelik faaliyetlerde bulundukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Suç teşkil eden paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için 18 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda farklı ebatlarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

GASP 250 BİN LİRA, YURT DIŞINA KAÇAKÇILIK 11 BİN EURO

Sanal medya üzerinden kurdukları mesajlaşma grubunda eylemleri için liste oluşturan şüphelilerin; tetik ve yaralama işleri, kundaklama işleri, kaçakçılık işleri, uyuşturucu işleri ve sahte bilgi işleri başlıkları altında, 250 bin liradan 11 bin euroya kadar fiyat belirledikleri görüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.