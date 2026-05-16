Çetelere 48 milyar liralık darbe: Kirli paranın yönünü değiştirip akladılar, 319 kişi tutuklandı

48 MİLYAR LİRALIK MALVARLIĞINA EL KONULDU

Bu operasyonlar sonucunda 48 milyar 16 milyon lira değerinde para ve malvarlığına el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 319'u hakkında tutuklama kararı verilirken, 192'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise işlemleri sürüyor.

Bakanlıktan operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz." denildi.