Çetelere 48 milyar liralık darbe: Kirli paranın yönünü değiştirip akladılar, 319 kişi tutuklandı
16.05.2026 12:30
Bakanlık açıklamasında şebekelerin profesyonel aklama sistemi üzerinden paranın yönünü değiştirip gizledikleri anlatıldı.
Siber suçlarla mücadele kapsamında son beş günde bin 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 319'u tutuklanırken 48 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu.
Siber suçlarla mücadele sürüyor. Bu kapsamda son beş günde emniyet güçleri tarafından 64 şehirde çeşitli operasyonlar düzenlendi. İçişleri Bakanlığı bu operasyonlarda bin 21 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilere yasa dışı bahis ve kumar oynatma, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık etme, müstehcen çocuk görüntüsü barındırma ve siber dolandırıcılık suçlamaları yöneltildi.
PARANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİP AKLADILAR
İçişleri Bakanlığı, şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri, elektronik para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla, profesyonel aklama sistemi üzerinden paranın yönünü değiştirdikleri, gizledikleri ve akladıklarını bildirdi.
Operasyonlarda çok miktarda altın, para ve silah ele geçirildi.
48 MİLYAR LİRALIK MALVARLIĞINA EL KONULDU
Bu operasyonlar sonucunda 48 milyar 16 milyon lira değerinde para ve malvarlığına el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 319'u hakkında tutuklama kararı verilirken, 192'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise işlemleri sürüyor.
Bakanlıktan operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz." denildi.