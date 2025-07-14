Çetenin kullandığı çocuk yaştaki tetikçiler tutuklandı

İstanbul Arnavutköy'de motosikletle gittikleri iş yerine silahlı saldırı düzenleyen çocuk yaştaki şüpheliler yakalandı.

Olay, 11 Haziran öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.



Saldırganlar motosikletle gittikleri işyerinde, tanınmamak için kasklarını çıkarmadı. 18 yaşından küçük zanlılardan biri motosiklette beklerken, diğeri iş yerine girip silahını ateşledi.



İşyerindeki A.U. silahla karşılık verince saldırganlar motosiklete binerek kaçmaya çalıştı. Ancak bir otomobile çarpınca motosikleti bırakıp yaya olarak olay yerinden uzaklaştılar.



Polis kimliklerini tespit ettiği saldırganların bir suç örgütü tarafından kullanıldığını belirledi.





DAHA ÖNCE DE 2 KİŞİYİ VURMUŞLAR

18 yaşın altındaki şüpheliler saklandıkları otele düzenlenen operasyonla yakalandı.



Saldırıyı düzenlerken, yurt dışında bulunan çete lideri adına adına "Buğra abimin selamı var" diyen 2 çocuğun daha önce de 2 kişiyi yaraladığı ortaya çıktı.



Çocuk yaştaki iki saldırgan tutuklandı.

